Attualità | 27 settembre 2025, 19:26

Serie C, Bra cuore e rimonta: Guidonia ribaltato al 95’

Prima vittoria stagionale per i giallorossi: Sinani decisivo con una doppietta nel recupero. La squadra di Nisticò sale a 5 punti in classifica

Il Bra ha conquistato la prima vittoria del campionato di Serie C 2025/26 al termine di una partita vietata ai deboli di cuore. Al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, i giallorossi di Fabio Nisticò hanno piegato il Guidonia Montecelio con un 2-1 in rimonta, centrato negli ultimi minuti di recupero.

La gara si era messa in salita al 55’, quando gli ospiti erano passati in vantaggio grazie al rigore realizzato da Bernardotto. Il Bra non si è arreso e ha continuato a spingere, trovando in Sinani l’uomo della svolta. L’attaccante prima ha firmato l’1-1 al 92’, poi ha colpito ancora tre minuti più tardi, ribaltando il match e regalando ai suoi un successo preziosissimo.

Con questa vittoria, il Bra sale a 5 punti in classifica dopo cinque giornate, ritrovando entusiasmo e fiducia in vista del turno infrasettimanale.

redazione

