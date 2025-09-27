 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 27 settembre 2025, 16:30

Operaio Abet investito e ucciso a Bra: condanna a otto mesi con pena sospesa

Il Tribunale di Asti ha accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dalla difesa dell’imputato braidese, con il consenso della Procura

Operaio Abet investito e ucciso a Bra: condanna a otto mesi con pena sospesa

È arrivata  la sentenza relativa al processo per omicidio stradale che vedeva imputato F. A., braidese classe 1997, accusato di aver provocato l’incidente costato la vita a Gianfranco Rinero, 53enne operaio della Abet Laminati, nella mattinata del 12 febbraio 2024 in strada Falchetto a Bra. 

Il giudice del Tribunale di Asti, Elio Sparacino, ha ratificato l’accordo raggiunto tra le parti, condannando l’imputato a otto mesi di reclusione con pena sospesa. La proposta di patteggiamento, avanzata dall’avvocato albese Roberto Ponzio, aveva già ottenuto il consenso della pubblico ministero Lorena Ghibaudo. L’accusato, alla guida di una Opel Corsa,  ha tamponato violentemente l’auto ferma della vittima, spingendola in avanti e travolgendo Rinero, che si trovava a bordo strada. La dinamica, ricostruita dalle consulenze tecniche, aveva confermato il legame diretto tra l’urto e il decesso.

“Il giudice ha accolto l’istanza di patteggiamento a otto mesi con sospensione condizionale della pena” – ha spiegato l’avvocato Ponzio – “La vicenda si chiude così sotto il profilo penale. Resta aperto solo il giudizio civile per i danni, che verrà affrontato separatamente”.

Durante il procedimento, la moglie e il figlio della vittima hanno già ricevuto il risarcimento. Resta pendente la posizione della sorella di Rinero, che ha intrapreso la causa civile nel processo.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium