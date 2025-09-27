Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca: a Cuneo un evento all'insegna dei bambini e della solidarietà

Non s’è ancora spenta l’eco del grande successo riscontrato dalla 28^ Ruota d’Oro rievocazione del “rally terribile” riservata ad auto e moto storiche, che già il direttivo della Scuderia Veltro si ritrova impegnato in un’altra attività, ripromettendosi questa volta di coinvolgere i più piccoli con le loro famiglie nella celebrazione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca.

Infatti domenica 28 settembre a Cuneo in Piazza Galimberti sarà allestito un mini circuito per automobiline a pedali e -dalle 10 alle 16- i piloti in erba potranno cimentarsi sul percorso cittadino animando il 2° Gran Premio Città di Cuneo.

Ovviamente il gradino più alto del podio sarà accessibile a tutti, i genitori potranno immortalare l’alloro e la medaglia conquistati con una foto ricordo, mentre i piccoli saranno forse più soddisfatti dei piccoli omaggi che riceveranno a ricordo della giornata.

L’evento promosso in ambito nazionale dall’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) per diffondere la cultura dei veicoli storici, è stato interpretato dalla Scuderia Veltro come occasione per coinvolgere gli appassionati di domani e -in collaborazione con ASISolidale- anche per sostenere e promuovere il volontariato, in particolare le attività dell’A.B.I.O. (Ass. per il Bambino In Ospedale) che opera nel reparto pediatrico dell’Ospedale di Cuneo.