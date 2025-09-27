 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 27 settembre 2025, 11:30

“I colori di Muriel”: ultimo fine settimana di mostra nell’alto centro storico di Saluzzo

Un universo di emozioni nei colori dei tanti quadri. E’ la sua prima personale aperta fino a domani. “Spero di riuscire, con i miei colori a trasmettervi: ‘felicità‘’’. La mostra ha il patrocino del Comune di Saluzzo. Ingresso libero

Muriel Frizziero

Muriel Frizziero

Sarà ancora aperta fino a domani domenica 28 ottobre, la mostra "I colori di Muriel"  allestita in salita al Castello 8/a, nei locali dell’ex Caffè del Borgo.

Sono i colori delle emozioni dell'autrice: sorpresa, gioia, sogni, pensieri, segreti. Una creatività cromatica che entra nello guardo e va oltre lo sguardo.  

Muriel Frizziero si mostra in pubblico per la prima volta, dopo aver dipinto per tanti anni in vari contesti, da Roma, a Saluzzo, alla Francia.

Ha scelto l’alto centro storico dell’ex Capitale del Marchesato come uno scrigno pieno di storia che sa contenere l’esplosione di colori dei suoi stati d’animo.

”Sono una ragazza molto gioiosa - dice di lei stessa - amo dipingere quadri e li voglio sempre più grandi, per esprimere i miei sentimenti.  Spero di riuscire, con i miei colori a trasmettervi: ‘felicità‘’

Orari: sabato 27 settembre, domenica 28 settembre 11 - 13 / 15 - 18.

Ingresso libero. La mostra ha il patrocinio del Comune di Saluzzo e Terres Monviso.  

VB

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium