Pinocchio “Il naso assoluto”: giovedì 9 ottobre la presentazione del libro di Guido Giordano

Giovedì 9 ottobre preso la Biblioteca Civica di Cuneo sarà presentato il libro di Guido Giordano, Enrico Perotto storico dell’arte e Dino Aloi editore: Pinocchio “Il naso assoluto” liberamente ispirato al libro di Carlo Collodi.

Sarà proiettato un video saluto introduttivo di Pier Francesco Bernacchi, Presidente della Fondazione Collodi.

All’interno del Salone d’onore della Biblioteca sarà allestita un’esposizione di alcune tavole originali tratte dal volume, visitabile sino al 30 ottobre.

Guido Giordano architetto, artista multitasking e poliedrico. Nel corso della sua carriera ha affrontato il disegno, la pittura, la scultura, la grafica, il fumetto e la vignetta umoristica con elaborazioni che spaziano dal bronzo all’ottone, dal vetro alla ceramica sino alla gomma. Dopo l’esperienza dell’adattamento a fumetto/illustrazione de Les Onze Mille Verges di Guillaume Apollinaire, per cui ha disegnato oltre 250 tavole interamente con la tecnica della biro, piccolo capolavoro ricco di oltre 750 citazioni del mondo dell’arte e della cultura, questa volta l’artista si è cimentato con Pinocchio, testo tra i più stampati e illustrati nel mondo.

Una sperimentazione innovativa quella proposta da Guido Giordano che ha realizzato una sua versione di Pinocchio accompagnata da 300 illustrazioni a colori. Il testo è basato su quello originale di Carlo Lorenzini ma spesso ha incursioni dell’autore, segnalate con un carattere di stampa diverso, atte a giustificare la presenza dei disegni che spaziano ben oltre la percezione classica che abbiamo del racconto.

L’artista è riuscito a disegnare ciò che la fantasia lo ispirava, seguendo passo dopo passo il racconto, accostandolo a riferimenti e citazioni, riuscendo a realizzare una versione innovativa e divertente. E poi Pinocchio non ha il naso lungo che tutti conosciamo, ma un naso assoluto perchè in grado di percepire sensazioni che solo un ragazzino può cogliere.

Guido Giordano

Pinocchio - Il naso assoluto

Edizioni Il Pennino

Pag. 376 con copertina cartonata

Guido Giordano Nato a Cuneo nel 1947, laureato in architettura con Carlo Mollino nel 1972. Tra i numerosi interventi artistici, si annovera la progettazione degli arredi presenti nella Colleggiata di Carmagnola e nella chiesa di Sant’Ambrogio a Cuneo. Ha realizzato il portale in bronzo per la chiesa Madonna delle Grazie di Cuneo. Per sei anni ha collaborato con La Stampa, Stampa Sera e Torino Sette con immagini sulla città di Torino. Per la rivista Alter Linus ha pubblicato il personaggio “Flappo”. Ha tenuto mostre a Palazzo Salmatoris in Cherasco e alla Fondazione Peano di Cuneo. Ha realizzato rilegature moderne per importanti collezionisti torinesi come Livio Ambrogio e Francesco Federico Cerruti. La mostra “Un’idea voluminosa”, divagazioni umoristiche sul tema del libro, è stata ospitata dal sistema bibliotecario del Piemonte. Per l’editore Il Pennino nel 2018 ha realizzato “Les Onze Mille Verges” dal racconto di Guillaume Apollinaire Si ricorda il suo disegno, collocato nel passaggio tra Palazzo Chiablese e Piazzetta Reale, che illustra i Musei Reali Torino.

Informazioni Il Pennino 3356869241 info@ilpenninodinoaloi.it