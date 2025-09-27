Corso serale di Biotecnologie sanitarie e di Informatica e Telecomunicazioni: iscrizioni aperte all’ITIS Delpozzo fino al 15 ottobre 2025

Saranno aperte fino al 15 di ottobre le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026 presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Mario Delpozzo” di Cuneo per offrire agli adulti la possibilità di iscriversi ai corsi serali della specializzazione di Biotecnologie Sanitarie, volto a conseguire il relativo diploma di Istituto Tecnico del settore tecnologico con articolazione Biotecnologie, e del corso in Informatica e Telecomunicazioni, già attivo sin dal 2022/23.

I corsi serali sono configurati come “percorsi di istruzione di secondo livello”, innovativi nei contenuti e nelle metodologie didattiche. Questa realtà rappresenta un’esperienza formativa che esige motivazione insieme a continuità di impegno.

Possono accedere a tali percorsi studenti che abbiano finito il primo ciclo di istruzione (licenza media) o studenti che hanno già fatto alcuni anni di studio nelle scuole pubbliche o private e nelle agenzie di formazione professionale regionale.

Si tratta di un progetto, promosso dal Ministero dell’Istruzione, che costituisce un sistema di scuola nel quale il percorso didattico è funzionale all’esigenza di studenti adulti-lavoratori che possono anche avere già conseguito un altro tipo di Diploma superiore. Il corso è aderente ai nuovi programmi della riforma degli Istituti Tecnici, analogamente ai Corsi diurni, e consente, dopo l’Esame di Stato del quinto anno, di accedere a tutte le Facoltà universitarie. Sono presenti tutte le discipline del corso diurno ad eccezione di Scienze motorie e sportive, e religione, con una riduzione del monte ore totale.

Il corso è articolato in un Biennio con materie comuni (primo segmento) e un Triennio con materie di indirizzo (secondo e terzo segmento). I programmi seguono le indicazioni nazionali; le materie di indirizzo sono orientate a fornire una preparazione aggiornata, utile sia a essere inseriti con tempestività nel mondo del lavoro, sia a fornire una base adeguata per i successivi percorsi universitari.

Il percorso di Biotecnologie sanitarie prevede, oltre alla materia Chimica Organica e Biochimica, anche le materie di Biologia e Microbiologia e Tecnologie del controllo sanitari, Igiene e Chimica analitica e strumentale. Questo ambito di studio fornisce una preparazione teorica unitamente a quella pratica. Sono presenti numerose ore di laboratorio nelle quali vengono messe in pratica le abilità acquisite con lo studio della teoria. Queste ore, inserite sin dal primo anno, aumentano notevolmente nel triennio di specializzazione.

In questo contesti l’ITIS Delpozzo mette a disposizione strumenti e apparecchiature all’avanguardia, affinché la formazione sia sempre aggiornata, in linea con il mercato di riferimento, disponendo di numerosi laboratori dedicati allo studio delle scienze informatiche ed alla loro applicazione.