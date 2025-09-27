La Pigiama Run batte ogni record: 22 mila in tutta Italia di corsa con LILT, oltre 1.000 in provincia di Cuneo [FOTO]

La corsa-camminata solidale per i bambini malati oncologici e le loro famiglie si conferma un grande momento di partecipazione e raccolta fondi, con un risultato che sfiora i 330mila euro.

26 settembre 2025 – Sempre più grandi per i più piccoli.

La Pigiama Run ha battuto ogni record: 22.103 iscritti in tutta Italia. L’originale corsa/camminata in pigiama continua a conquistare, trasformandosi in un gesto simbolico di vicinanza ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie.

Nella provincia di Cuneo – con le tappe di Cuneo, Alba, Martiniana Po, Verzuolo e Rifreddo – hanno preso parte alla manifestazione oltre 1000 partecipanti: famiglie, gruppi di amici, colleghi e aziende che hanno scelto di esserci e di contribuire con entusiasmo.

Grazie a questa grande partecipazione, LILT Cuneo ha raccolto quasi 15mila euro, fondi che saranno destinati all’oncologia pediatrica dell’ospedale di Savigliano, unico centro di riferimento per l’intera provincia.

Quest’anno i progetti finanziati riguarderanno il delicato reinserimento nella quotidianità dei giovani pazienti oncologici, con un’attenzione particolare a:

Cure di supporto sanitarie (oculistiche, dentistiche, fisioterapiche, logopediche, protesiche)

Sostegno educativo e scolastico per colmare i ritardi dovuti ai lunghi ricoveri

Attività fisiche, ludiche e ricreative per contrastare l’isolamento sociale

Un sentito ringraziamento ai nostri testimonial, che con la loro presenza hanno reso speciale la giornata: Elisa Rigaudo (ex campionessa olimpica di marcia), i gemelli Bernard e Martin Dematteis (campioni di corsa in montagna), Alice Minetti (trail runner), Marco Goglino (maratoneta).

Grazie anche ai partner Balocco, Venchi, Crea, Life, Karhu, Rivoira, Oggero Fratelli e Linea Act, che hanno contribuito a rendere ancora più ricco e simbolico il pacco gara.

Il ristoro finale è stato reso possibile grazie al contributo di San Bernardo, dell’Associazione Panificatori e di Confartigianato, con l’animazione curata da Luisella di Radio Piemonte Sound Grazie al prezioso supporto del Nuovo, del Comune di Cuneo, del Parco Fluviale e della CRI di Cuneo.