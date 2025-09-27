 / Sport

Sport | 27 settembre 2025, 11:44

A Cuneo si è svolto uno stage sulla difesa personale targato Asd KMSD – Sport Academy

Buona affluenza di praticanti di arti marziali e di principianti, da ottobre via ai corsi

Sotto l’egida della Asd KMSD – Sport Academy affiliata AICS e del suo staff tecnico, si è svolto a Cuneo, sabato 20 settembre, presso la palestra comunale di via Fratelli Ramorino 3, uno stage conoscitivo gratuito aperto a tutti, basato sulla difesa personale. 

Con una buona affluenza di praticanti di arti marziali e di principianti, sono state presentate le basi della difesa personale derivanti dal Krav Maga e dal Kali Filippino, in risposta a innumerevoli situazioni di pericolo per l’incolumità personale. 

L’ Asd KMSD – Sport Academy di Cuneo da anni si impegna nella divulgazione delle discipline marziali con una particolare attenzione a quelle che sono le reali situazioni di pericolo che possono presentarsi in qualsiasi momento della vita, che sia al lavoro, a casa, per strada, da soli o in compagnia. 

L’ associazione ringrazia tutti i partecipanti. 

Per chi fosse interessato, i corsi per l’anno accademico 2025/2026, inizieranno ad ottobre presso la palestra di via Fratelli Ramorino, 3 a Cuneo. 

Inizio corsi: 1° ottobre 2025 

Tutti i mercoledì e venerdì dalle 19:30 alle 21.

Cuneo - Via Fratelli Ramorino, 3 

Contatti: 

327 3837473 

www.kmsd-sportacademy.it

 info@kmsd-sportacademy.it

cs

