A Cuneo si è svolto uno stage sulla difesa personale targato Asd KMSD – Sport Academy

Sotto l’egida della Asd KMSD – Sport Academy affiliata AICS e del suo staff tecnico, si è svolto a Cuneo, sabato 20 settembre, presso la palestra comunale di via Fratelli Ramorino 3, uno stage conoscitivo gratuito aperto a tutti, basato sulla difesa personale.

Con una buona affluenza di praticanti di arti marziali e di principianti, sono state presentate le basi della difesa personale derivanti dal Krav Maga e dal Kali Filippino, in risposta a innumerevoli situazioni di pericolo per l’incolumità personale.

L’ Asd KMSD – Sport Academy di Cuneo da anni si impegna nella divulgazione delle discipline marziali con una particolare attenzione a quelle che sono le reali situazioni di pericolo che possono presentarsi in qualsiasi momento della vita, che sia al lavoro, a casa, per strada, da soli o in compagnia.

L’ associazione ringrazia tutti i partecipanti.

Per chi fosse interessato, i corsi per l’anno accademico 2025/2026, inizieranno ad ottobre presso la palestra di via Fratelli Ramorino, 3 a Cuneo.

Inizio corsi: 1° ottobre 2025

Tutti i mercoledì e venerdì dalle 19:30 alle 21.

Cuneo - Via Fratelli Ramorino, 3

Contatti:

327 3837473

www.kmsd-sportacademy.it

info@kmsd-sportacademy.it