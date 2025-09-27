 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 27 settembre 2025, 08:09

Calcio Serie C: oggi Bra-Guidonia Montecelio, i giallorossi inseguono la prima vittoria stagionale

Fischio d'inizio alle 15 al "Giuseppe Sivori" di Sestri Levante

(ph cristiano forte a c bra)

(ph cristiano forte a c bra)

Il Bra ci riprova. Oggi pomeriggio, con fischio d'inizio alle 15 al Sivori di Sestri Levante, i giallorossi torneranno ad inseguire la prima vittoria stagionale in modo da imprimere una svolta ad un campionato sinora avaro di gioie.

La squadra di Nisticò (squalificato per una gara) se la vedrà con il Guidonia Montecelio, reduce da due vittorie consecutive (contro Arezzo e Rimini) ed ancora imbattuto in trasferta.

Braidesi sconfitti nel turno infrasettimanale dal Livorno e fermi a quota 2 punti in classifica, frutto dei pareggi con Perugia e Torres.

 Arbitro dell'incontro, valido per la settima giornata d'andata, sarà Vogliacco di Bari (assistenti: Daghetta di Lecco e Mino di La Spezia; quarto ufficiale: Burlando di Genova; operatore FVS: Balducci di Empoli).

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium