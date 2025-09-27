Alcaraz, infortunio superato? Carlos si allena a Tokyo

(Adnkronos) -

Come sta Carlos Alcaraz dopo l'infortunio? È questa la domanda che tiene in ansia i tifosi del tennista spagnolo e tutti gli appassionati di tennis. Oggi, sabato 27 settembre, il nuovo numero uno del mondo, che ha sorpassato Jannik Sinner in testa al ranking Atp grazie al trionfo degli Us Open, dovrebbe scendere in campo nel match degli ottavi di finale dell'Atp 500 di Tokyo, da giocare contro il belga Zizou Bergs.

Qualche dubbio sulla sua presenza si era diffuso dopo che Alcaraz non si era allenato nella giornata di ieri, una precauzione che aveva fatto pensare che l'infortunio alla caviglia rimediato all'esordio contro l'argentino Baez fosse più serio del previsto. Oggi però Carlos si è presentato sui campi del torneo, con le telecamere di Tennis Tv che lo hanno 'catturato' mentre passeggia per i campi con tanto di borsone in spalla.

Evidente anche una vistosa fasciatura sulla parte inferiore della gamba sinistra, dalla caviglia fino al polpaccio. Tutto, insomma, fa pensare che Alcaraz scenda regolarmente in campo contro Bergs e la conferma è arrivata qualche minuto più tardi, quando lo spagnolo è sceso in campo per allenarsi in vista del match.