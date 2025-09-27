Flotilla, Schlein “Ringraziamo Mattarella, attivisti vanno protetti”

ROMA (ITALPRESS) - "Condividiamo le parole, l'appello di ieri del presidente Mattarella che ha riconosciuto l'alto valore umanitario di questa missione. Noi già nei giorni precedenti avevamo ringraziato il Patriarcato latino di Gerusalemme per la disponibilità a una mediazione che assicurasse l'obiettivo di portate gli aiuti a Gaza e abbiamo auspicato che questo canale rimanesse aperto e che proseguisse il dialogo con la Flotilla". Lo ha detto la segreteria del Pd, Elly Schlein, a margine dell'iniziativa per i 40 anni di Arcigay, a Roma, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza."Noi non siamo gli organizzatori. C'è un comitato organizzativo e delegazioni da 44 Paesi, possiamo invitare a proseguire questo dialogo sulle strade aperte per assicurare che gli aiuti arrivino e che prosegua il dialogo anche con il Patriarcato latino - ha aggiunto Schlein -. E ringraziamo i nostri deputati che stanno accompagnando questa missione facendo da scorta mediatica. Ricordiamo che chi sta violando ogni norma del diritto internazionale e umanitario è Netanyahu e che questi attivisti vanno protetti".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).