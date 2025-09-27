Gasperini non rivoluziona la Roma col Verona “Chi sta bene gioca”

ROMA (ITALPRESS) - Squadra che vince non si stravolge. Soprattutto se, oltre ai risultati positivi, si accumulano anche i segnali di crescita sul piano del gioco. Dopo la vittoria di Nizza all'esordio in Europa League, la Roma di Gian Piero Gasperini ospita il Verona in occasione della quinta giornata di campionato (domenica, ore 15). Sarà la terza gara in otto giorni, ma il tecnico di Grugliasco non intende fare rivoluzioni: "A parte Dybala e Bailey sono tutti a disposizione - ha esordito in conferenza stampa -. Non sono mai per un turn over molto ampio. Soprattutto in questo periodo c'è bisogno di giocare con continuità e di fissare situazioni di gioco sulle quali stiamo crescendo. La squadra si sta esprimendo meglio di partita in partita. Quando stai bene, si può continuare a giocare e i cinque cambi sono importanti nella partita". Non hanno ancora visto il campo i giovani difensori Ghilardi e Ziolkowski, arrivati in estate: "Si stanno allenando bene e arriverà il momento anche per loro. La loro sfortuna, e la fortuna per la Roma, è che davanti hanno quattro giocatori che stanno facendo qualcosa di notevole. Celik, Hermoso, Ndicka, Mancini sono molto efficaci e importanti per la Roma. La situazione di squadra viene prima di quelle individuali", le parole di Gasperini su una difesa che fin qui ha incassato un solo gol su azione. Segnali positivi anche da parte di Dovbyk: "Mi sembra in crescita sotto l'aspetto atletico. Deve essere in grande condizione per poter mascherare alcune difficoltà tecniche che ha in questo momento. Con una grande forma migliorerà anche sotto quell'aspetto". Domani però dovrebbe toccare a Ferguson, che cerca la prima rete in maglia giallorossa, anche se il segreto di un attacco ispirato nasce da dietro: "E' l'efficacia di tutta la manovra che può portare gli attaccanti ad essere prolifici", ha spiegato Gasperini che chiede ai suoi di ricordare la sconfitta di Torino per non commettere gli stessi errori col Verona. "In queste partite, se sei sterile e non hai spinta ed energia, corri il rischio di perdere - ha aggiunto -. Queste squadre hanno giocatori che calciano molto bene e rischiano di diventare molto pericolose. Dobbiamo avere l'entusiasmo e la forza per non replicare la partita fatta col Torino, giocando su altri ritmi".- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).