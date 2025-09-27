 / 

| 27 settembre 2025, 20:03

Guasto sulla linea dell'Alta Velocità fra Roma e Napoli, ritardi fino a 120 minuti

(Adnkronos) - Sulla linea Av Roma-Napoli la circolazione oggi, sabato 27 settembre, è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Cassino in provincia di Frosinone. Come si legge sul sito di Trenitalia, nelle informazioni sulla mobilità, i treni Alta velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti, subire limitazioni di percorso ed essere instradati sui percorsi alternativi via Cassino e Formia. 

