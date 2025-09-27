 / 

Tajani “Attacchi droni russi? Non credo Italia sia obiettivo militare”

ROMA (ITALPRESS) - "Mi auguro che questo non accada, ma non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale, non credo neanche che l'Italia sia un obiettivo militare". A dirlo, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a "4 di Sera Weekend" su Retequattro, in merito all'allarme lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul pericolo di sconfinamento di droni russi nei cieli europei e che "l'Italia protrebbe essere la prossima". "Comunque la nostra difesa aerea è sempre in grado di intercettare e abbattere i droni che possono avere intenzioni minacciose, come la Nato è in grado di farlo - ha aggiunto -. Credo che Putin stia testando la reazione dell'Occidente. Sono più messaggi politici che militari ma non credo che la Russia voglia veramente inviare droni in Italia", ha ribadito. - Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

