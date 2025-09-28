Approvata la Convenzione con la Compagnia Teatro Marenco per la gestione del Teatro Carlo Marenco

La Giunta comunale di Ceva ha approvato la Convenzione per la co-progettazione e la co-gestione del Teatro Carlo Marenco in collaborazione con la Compagnia Teatro Marenco APS Ente del Terzo Settore.

La suddetta Convenzione, avente durata fino al 30 giugno 2028, si prefigge come scopi quelli di rivitalizzare il tessuto socioeconomico del Comune di Ceva, incrementare la partecipazione culturale e l’attrattività turistica della comunità locale, realizzare azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull’offerta del territorio ed erogare servizi ricreativi e formazione alla popolazione con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche cebane e altre aggregazioni sociali. Il tutto si pone nel quadro più ampio di una città e di una comunità dove la tradizione del teatro e il legame con il Teatro Marenco sono profondamente radicate nel tessuto sociale.

In particolare, la Compagnia Teatro Marenco si occuperà della direzione artistica, della gestione tecnica del teatro e degli spettacoli, nonché della gestione amministrativa, dei servizi di sicurezza e vigilanza e della gestione e sorveglianza dei beni.

A seguito della delibera di approvazione della Convenzione, entreranno in vigore anche le nuove tariffe per l’utilizzo dello spazio del teatro e il nuovo iter per la richiesta di patrocinio comunale per le attività che si vogliano svolgere all’interno dello stesso.

Possono richiedere l’utilizzo a titolo agevolato o gratuito del teatro enti pubblici, per le attività e iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità cebana, enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e curano iniziative di specifico e particolare interesse per la comunità cebana, associazioni e comitati non riconosciuti, purché costituiti con atto avente data certa precedente, di almeno sei mesi, la richiesta dell’intervento. Le associazioni di volontariato devono essere iscritte negli elenchi di cui all’art. 6 della L. 11 agosto 1991 n. 266, imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle imprese istituito presso le Camere di Commercio, nell’ambito di specifici progetti di incentivazione delle attività economiche sul territorio comunale e persone fisiche in relazione alla richiesta per matrimoni e congressi, mantenendo in ogni caso escluse le iniziative che prevedano un numero di partecipanti inferiore ai 50.

La richiesta di concessione a titolo gratuito o agevolato del teatro Marenco dovrà essere compilata sull’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Ceva o sul sito www.teatromarenco.it , sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, corredata di relazione descrittiva dell’iniziativa e copia del documento di identità del richiedente e presentata, con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data di svolgimento dell’iniziativa, all’indirizzo pec ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it per l’acquisizione al protocollo e il riconoscimento di patrocinio, e sarà comunque subordinata alla concessione del patrocinio da parte del Comune.

Il Teatro Marenco è concesso a titolo gratuito per iniziative organizzate dai seguenti soggetti secondo le modalità di seguito elencate:

istituti di istruzione istruzione secondaria di 2° grado con sede in Ceva: un utilizzo annuo gratuito per ciascun istituto;

scuola secondaria di 1° grado IC A. Momigliano: due utilizzi annui gratuiti;

scuola primaria Giuseppe Galliano e scuola dell’infanzia di Ceva: due utilizzi annui gratuiti per ciascuna scuola;

istituti di formazione e orientamento professionale accreditati dalla Regione Piemonte con sede operativa a Ceva: un utilizzo annuo gratuito;

Consorzio per i servizi socio assistenziali del Monregalese (CSSM): un utilizzo annuo gratuito;

banda musicale cittadina: un utilizzo annuo gratuito;

enti pubblici e privati, privi di scopo di lucro, esclusivamente per la realizzazione di iniziative teatrali in collaborazione con le scuole cittadine;

soggetto gestore della Scuola comunale di musica;

fondazioni bancarie che sostengono il Comune di Ceva mediante la concessione di contributi economici;

enti, fondazioni, enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, con sede legale in Ceva, per l’organizzazione di iniziative aventi dichiarate, documentate ed esclusive finalità benefiche. Qualora le suddette iniziative prevedano un biglietto d’ingresso a pagamento, l’organizzazione dovrà fornire al competente ufficio comunale, entro 30 giorni dalla realizzazione dell’iniziativa, gli estremi del pagamento e quietanza rilasciata dal soggetto beneficiario della donazione comprovante che il beneficio ammonti almeno al 50% dell’intero incasso.

Gli enti, le fondazioni e gli enti del Terzo Settore la cui attività rientri nei requisiti di cui sopra potranno usufruire gratuitamente del teatro almeno una volta.

Tutte le richieste ulteriori rispetto ai limiti annui sopra indicati verranno valutate di volta in volta dall’Amministrazione che potrà, a sua discrezione, disporre l’utilizzo gratuito a fronte dell’interesse dell’iniziativa per la collettività.

La concessione dell’utilizzo del teatro a titolo gratuito, alle condizioni e limiti di cui ai precedenti punti, è comunque subordinata all’assenza di scopo di lucro delle iniziative.

Le nuove tariffe sono in ogni caso pensate per andare incontro alle esigenze di chiunque voglia organizzare un evento in teatro, proprio per rendere il Marenco un luogo vivo, polo di aggregazione e di socialità. Soprattutto in considerazione della qualità e delle dimensioni della struttura, i prezzi applicati a chi voglia fruire dello spazio sono pensati in un’ottica di assoluta cooperazione con la cittadinanza e con il territorio.

Di seguito il tariffario completo:

associazioni sportive e di volontariato aventi sede nel Comune di Ceva (iscritte al RUNTS o RASD) per iniziative con ingresso gratuito o a offerta, per eventi benefici: 300,00 €;

associazioni sportive e di volontariato non aventi sede nel Comune di Ceva (iscritte dal RUNTS o RASD) e associazioni di cui al punto a) per iniziative con ingresso a pagamento: 450,00 €;

organizzazioni politiche e sindacali, enti pubblici e privati per riunioni, convegni, seminari, conferenze, assemblee, attività ricreative culturali o religiose che richiedano l’utilizzo del teatro per la durata di mezza giornata (9,00-13.00) – (15.00-23.30): 450,00 €;

organizzazioni politiche e sindacali, enti Pubblici e privati per riunioni, convegni, seminari, conferenze, assemblee, attività ricreative culturali o religiose che richiedano l’utilizzo del teatro per la durata di una giornata (9,00- 23.30): 650,00 €;

matrimoni:600,00 €.

Tutte le tariffe sono da considerarsi applicate IVA inclusa.

“Dopo alcuni anni di assenza dalle scene, metaforicamente e quasi letteralmente, la Compagnia Teatro Marenco torna nell’omonimo teatro cebano. La Convenzione di co-gestione e co-progettazione segna un nuovo passo nella collaborazione tra Amministrazione comunale e Compagnia.” Queste le parole di Manuel Alciati, consigliere comunale con delega al Teatro.

“La stagione teatrale, realizzata e promossa dal Comune di concerto con Fondazione Piemonte dal Vivo, vede già la partecipazione della Compagnia Teatro Marenco per la stagione di teatro per ragazzi, realizzata invece totalmente dalla Compagnia stessa. Ora anche la gestione del palcoscenico cebano è in capo alla Compagnia Teatro Marenco. Il desiderio, fin da subito, è stato quello di rendere più definite le linee guida per la fruizione del teatro da parte della cittadinanza, istituzionalizzando ma anche agevolando le procedure di richiesta. Ora chiunque voglia usufruire del patrocinio del Comune e dell’utilizzo gratuito o agevolato del Teatro Marenco può compilare l’apposito form e inoltrare la richiesta al protocollo.

Per quanto concerne la prenotazione del teatro per altri tipi di eventi, per esempio convegni di enti privati o matrimoni, la richiesta andrà sempre inoltrata direttamente al protocollo. Ci teniamo inolre a sottolineare come le tariffe siano davvero generose, abbiamo pensato alle esigenze di tutti, con una particolare attenzione al Terzo Settore e a chi organizza eventi con finalità benefiche, inserendo una tariffa che va a coprire solo i costi vivi di gestione del teatro. Vogliamo che il Teatro Marenco torni a essere la casa di tutti i cebani e non solo, un luogo di cultura e di condivisione e, perché no, magari anche lo sfondo per qualche matrimonio.”

“Siamo entusiasti dell'opportunità di ritornare al Marenco, a maggior ragione nell'anno del 50° anniversario. Siamo soddisfatti anche del fatto che la convenzione sia un bell'esempio di collaborazione pubblico-privato.” Prosegue Diego Tampalini, presidente della Compagnia Teatro Marenco. “Abbiamo in animo tante attività al Marenco, a partire da corso di formazione che partirà alla fine di ottobre.”