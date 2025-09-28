“Viva i 274 corsi A.C.A.”: bagno di folla in festa per il Terzo Raduno Carabinieri Ausilari a Fossano [FOTO e VIDEO]

Si chiuderà oggi, con l’ingresso nella vecchia caserma “Dalla Chiesa” per la sua visita, la solenne cerimonia del rinnovo di giuramento e il pranzo, il terzo Raduno dei Carabinieri Ausiliari in Congedo a Fossano.

Ricorrenza molto partecipata nel cuore della Città degli Acaja, che ha raggiunto il suo culmine ieri con la cerimonia di intitolazione di Campo Carabinieri Ausiliari, ma soprattutto con la classica sfilata da via Roma fino al monumento ai Carabinieri Ausiliari all’interno del parco cittadino.

274 erano i corsi Aca (Allievi Carabinieri Ausiliari) presenti a sfilare, insieme alla Filarmonica Arrigo Boito, in un autentico bagno di folla che ha invaso tutta Fossano in un’unica “macchia di colore” nera, rossa e blu, a simboleggiare tutta l’Arma e con rappresentanti di tutta l’Italia. Tra di loro, ovviamente, anche il Carabiniere Ausiliario del 152° corso, il sindaco locale Dario Tallone.

Seguita anche la commemorazione di fronte al monumento dei Caduti di piazza della Libertà. Un momento di particolare commozione è stato al brigadiere capo Carlo Legrottaglie, recentemente scomparso.

Duilio Cau, presidente del Comitato A.C.A., ha ringraziato per l’occasione, insieme al sindaco, “tutte le Forze dell’Ordine; la Compagnia dei Carabinieri fossanese (del Comandante Alessandro Cantarella); Giacomo Cuniberti, comandante della Polizia locale e Carlo Salvatori, decano degli istruttori”. Cau ha poi invitato tutti i presenti a visitare il Foro Boario, sede principale scelta per il raduno dei Carabinieri Ausiliari e il nuovo piazzale Carabinieri Ausiliari, adiacente alla vecchia caserma “Dalla Chiesa”.

Tra le personalità di giornata Giancarlo Fruttero, presidente della Fondazione e Gianfranco Riorda, già presidente della Fondazione Fossano Musica e attuale presidente della Filarmonica Arrigo Boito, la stessa che ha condotto in musica tutti i momenti focali della manifestazione.

L'evento di quella che è stato una tre giorni di festa (25-27 e 28 settembre) è stato organizzato dal Comitato Allievi e Istruttori della Scuola Allievi Carabinieri Ausiliari di Fossano (A.C.A.). Gli annali ricordano che dal 1966 al 2004 (anno della chiusura della Caserma Dalla Chiesa, ora vi è invece il 32° Reggimento dell’esercito Genio Guastatori), sono passati da Fossano oltre 100.000 ragazzi.

IL VIDEO CON LE INTEVISTE QUI SOTTO: