Camion in sosta e rifiuti nei prati nell’area industriale del Miac di Ronchi

Ci è arrivata la segnalazione da un nostro lettore che frequenta quotidianamente la zona di via Ceirano, a Madonna dell’Olmo, all’interno dell’area industriale del Miac. Nonostante sia stata predisposta un’area di sosta apposita per i mezzi pesanti, molti autisti scelgono di fermarsi lungo la carreggiata.

Il problema riguarda soprattutto il degrado ambientale: “Troppo spesso – ci scrive il lettore – si trovano bottiglie piene di urina e altri rifiuti abbandonati nei prati e ai bordi della strada. È una situazione indecorosa e insostenibile”.

Il quesito posto è diretto: perché i camionisti non utilizzano l’area loro riservata e, soprattutto, perché non ci sono controlli da parte delle autorità per multare chi sporca e parcheggia in maniera impropria?