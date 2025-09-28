Cordoglio nel Saluzzese per la morte di Antonio Sabena, storico allevatore di bovini delle razze Piemontese e Frisona. Aveva 80 anni e si è spento sabato nella notte (27 settembre) all'ospedale di Saluzzo, dove era stato ricoverato per un aneurisma.

Sabena aveva ereditato la passione e il mestiere dal padre Giovanni e ha gestito la cascina “Campagnole” in frazione Cervignasco che lo scorso anno ha celebrato i cent'anni di attività.

Insieme al fratello Adriano e al nipote Luca, aveva dato vita a un'importante realtà zootecnica di oltre 160 capi.

Molto conosciuto e apprezzato in questo settore, non solo nel Saluzzese, era stato tra i soci fondatori dell'Associazione provinciale allevatori (Apa) ed era considerato uno degli esperti di zootecnia della Granda e della produzione di latte.

La sua vita è stata segnata dal profondo dolore, 5 anni fa, per la perdita della figlia Monica e lo scorso anno della moglie Piera.

Amava il gioco delle bocce e frequentava la Bocciofila di Saluzzo,passando i pomeriggio con i tanti amici.

Lascia il figlio Giampiero agronomo nel settore frutticolo e tecnico di Coldiretti Cuneo, il fratello Adriano e tutta la sua grande famiglia.

I funerali saranno celebrati martedì 30 settembre, alle 10,30, nella chiesa parrocchiale di Cervignasco.