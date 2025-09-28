 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 28 settembre 2025, 11:01

Cordoglio nel Saluzzese per la morte di Antonio Sabena, storico allevatore di bovini

Il funerale martedì nella chiesa di Cervignasco. Gestiva la storica cascina di Campagnole. Aveva 80 anni

Antonio Sabena

Antonio Sabena

Cordoglio nel Saluzzese per la morte di Antonio Sabena, storico allevatore di bovini delle razze Piemontese e Frisona. Aveva 80 anni e si è spento sabato nella notte (27 settembre) all'ospedale di Saluzzo, dove era stato ricoverato per un aneurisma.

Sabena aveva ereditato la passione e il mestiere dal padre Giovanni e ha gestito la cascina “Campagnole” in frazione Cervignasco che lo scorso anno ha celebrato i cent'anni di attività.

Insieme al fratello Adriano e al nipote Luca, aveva dato vita a un'importante realtà zootecnica di oltre 160 capi. 
Molto conosciuto e apprezzato in questo settore, non solo nel Saluzzese, era stato tra i soci fondatori dell'Associazione provinciale allevatori (Apa) ed era considerato uno degli esperti di zootecnia della Granda e della produzione di latte.

La sua vita è stata segnata dal profondo dolore, 5 anni fa, per  la perdita della figlia Monica e lo scorso anno della moglie Piera.

Amava il gioco delle bocce e frequentava la Bocciofila di Saluzzo,passando i pomeriggio con i tanti amici.  

Lascia il figlio Giampiero agronomo nel settore frutticolo e tecnico di Coldiretti Cuneo, il fratello Adriano e tutta la sua grande famiglia.

I funerali saranno celebrati martedì 30 settembre, alle 10,30, nella chiesa parrocchiale di Cervignasco.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium