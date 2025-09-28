 / Cuneo e valli

Cuneo e valli | 28 settembre 2025, 07:54

Nuovo stop sulla Cuneo-Ventimiglia: treni fermi dopo appena un giorno di regolare servizio

Guasto infrastrutturale alla stazione di Airole: sospesa la circolazione tra Ventimiglia e Breil-sur-Roya. L’Osservatorio Ferrovia del Tenda lancia un gruppo per i passaggi auto attraverso il Tunnel stradale

È durata poco più di 24 ore la normalità sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia, riaperta da appena un giorno dopo cinque di stop per un guasto ad Airole. Da questa mattina la circolazione è di nuovo sospesa a causa di un ulteriore guasto infrastrutturale presso la stazione di PM Airole, con conseguente interruzione dei collegamenti ferroviari tra Ventimiglia e Breil-sur-Roya.

Secondo quanto riportato dall’Osservatorio Ferrovia del Tenda, i primi disagi hanno già colpito i viaggiatori:

il treno 22952 Ventimiglia 06:18 – Cuneo 09:19 è stato cancellato da Ventimiglia a Breil e partirà da Breil-sur-Roya con 120 minuti di ritardo (08:56);

il treno 22955 Cuneo 06:41 – Ventimiglia 09:21 è stato cancellato da Breil-sur-Roya a Ventimiglia.

Per venire incontro ai pendolari e ai viaggiatori bloccati, lo stesso Osservatorio ha creato un nuovo gruppo denominato “Passaggi auto Colle di Tenda”, pensato per favorire la condivisione di passaggi in auto attraverso il tunnel stradale tra chi non trova posto sui treni e chi si sposta in macchina.

Cesare Mandrile

