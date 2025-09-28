 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 28 settembre 2025, 15:19

A Mondovì si presenta il libro "Manzoni a fumetti"

Venerdì 3 ottobre alle 18 presso la libreria Confabula alla presenza dei curatori Giuseppe Noto e Manuela Roccia

Immagine archivio

Immagine archivio

Il prossimo venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 18.00, presso la libreria Confabula, in Piazza Cesare Battisti 3c a Mondovì Breo, si terrà la presentazione del volume “Manzoni a fumetti“, volume della autorevole collana dei Quaderni di Ricerca della Loescher, che affronta con un taglio innovativo il tema dell’uso didattico del fumetto in relazione alla letteratura e all’educazione linguistica. 

Il volume sarà presentato dai curatori, il prof. Giuseppe Noto (ordinario di Filologia e linguistica romanza presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino) e la carrucese Manuela Roccia (insegnante di scuola primaria e dottoranda presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino, e segretaria del GISCEL del Piemonte). 

Alla serata saranno presenti anche due degli autori del volume: il prof.Mariano Somà dell’IIS “Cigna” di Mondovì presenterà il lavoro sul fumetto compiuto nelle sue classi, con la produzione di fumetti da parte di allievi dal testo manzoniano. I prof. Lorenzo Barberis dell’IIS “Vallauri” di Fossano presenterà le attività di classe e il corso di fumetto pomeridiano, attivato presso l’Istituto dal 2019 in varie forme in collaborazione col prof. Alessandro Giordanetto. 

Un'occasione per un confronto su fumetto, letteratura e didattica, che può essere una occasione interessante per appassionati e docenti, non solo delle superiori

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium