Alba, si va verso il sold out per l’inizio del tour mondiale di Robert Jhonson

Cresce l’attesa per l’arrivo di Robert Jhonson, uno dei conferenzieri più apprezzati a livello internazionale, che il 1° ottobre alle ore 20, presso l’Auditorium della Fondazione Ferrero, inaugurerà il suo nuovo tour mondiale La Via Invisibile con un evento gratuito e aperto al pubblico.

Le richieste di partecipazione hanno già superato ogni aspettativa e i posti disponibili sono ormai pochissimi. Proprio per questo, gli organizzatori raccomandano di prenotare subito tramite la piattaforma Eventbrite ( https://rjal.eventbrite.com ) per non perdere l’occasione di assistere a un incontro che promette di cambiare prospettiva sul modo di affrontare ostacoli e difficoltà.

L’incontro

Il titolo della serata, Mai Arrendersi – Il Segreto di Chi Non Si Ferma Mai, racchiude il cuore della filosofia di Jhonson: la capacità di trasformare crisi e fallimenti in trampolini di lancio verso una vita piena e realizzata. Attraverso racconti ispirati a esperienze reali, riferimenti storici e intuizioni moderne, il formatore guiderà il pubblico alla scoperta delle “forze invisibili” che sostengono i grandi cambiamenti.

Jhonson – consulente e mentore di leader mondiali come Bill Gates, Bill Clinton e Michael Jordan, nonché guida di aziende come Toyota e Google – mostrerà come le neuroscienze possano aiutare a leggere e trasformare le difficoltà in opportunità concrete, in ogni ambito: dalla salute alle relazioni, dal lavoro alla crescita personale.