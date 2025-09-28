Dal 5 ottobre Bene Vagienna inaugura la sua prima storica stagione teatrale con “Mulino ad Arte”

Il Comune di Bene Vagienna è lieto di annunciare l'inaugurazione della sua prima stagione teatrale, affidata alla direzione artistica di “Mulino ad Arte”. Grazie al sostegno della Fondazione Piemonte dal Vivo attraverso il bando Corto Circuito, il paese in provincia di Cuneo ospiterà un cartellone che spazia dalla prosa alla musica, dal teatro ragazzi alla clownerie, con la partecipazione di artisti e compagnie di rilievo nazionale.

La rassegna, intitolata "A teatro il futuro si vede prima", sarà ospitata nella sala Don Giraudo, inaugurata nel 2023 nel complesso parrocchiale di Maria Vergine Assunta, che ambisce a trasformarsi in un vero e proprio teatro, punto di riferimento culturale e luogo di incontro per la comunità e per il territorio circostante.

Claudio Ambrogio, sindaco di Bene Vagienna, accoglie con orgoglio l’inizio di un’era per il teatro: “L'amministrazione comunale vuole dare la possibilità alla cittadinanza Benese e non solo di partecipare a una rassegna teatrale prestigiosa, come avviene nelle grandi città con cartelloni importanti."

Gli ribatte il direttore artistico di “Mulino ad arte” Daniele Ronco: "Vedere un nuovo teatro aprire le porte è un atto prezioso e necessario. È un sospiro di sollievo. È la sicurezza che la cultura possa fiorire."

Programma

- Inaugurazione - Domenica 5 ottobre 2025

"Il teatro apre le porte - Un pomeriggio per tutti"

Ore 14.30: performance e presentazioni a cura delle associazioni locali in piazza Botero

- Ore 16.00: visita al nuovo spazio teatrale

- Ore 16.30: spettacolo "Giro della piazza" della compagnia Madame Rebiné nel cortile dell’oratorio

Stagione Teatrale 2025-2026

- "Margherito - c'è tempo per tornare a casa" (14 e 15 novembre 2025)

- "Lo scienziato nel cilindro" (30 novembre 2025)

- "Mistero Buffo" (13 dicembre 2025)

- "Dei Liquori Fatti in Casa" (17 gennaio 2026)

- "Il sotto e il sopra di Colapesce" (1 febbraio 2026)

- "Mi abbatto e sono felice" (7 febbraio 2026)

- "Pablo y Luna" (21 marzo 2026)

- "Ouverture des saponettes" (12 aprile 2026)

Informazioni e Biglietti.