“Matia Bazar” con Mezzanotte e Marrale: la passione del pubblico sconfigge il freddo a Caramagna Piemonte

Esperimento riuscito per il primo concerto evento tenutosi venerdì scorso 26 settembre alla tenuta - ristorante Lago dei Salici di Caramagna Piemonte, per la celebrazione, nella nuova area spettacoli all’interno del vasto parco, degli indimenticabili e sempre tradizionali brani del gruppo eterno dei “Matia Bazar”.

Sul palco gli artisti canori Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, autodidatta, grande professionista, compositore di gran parte dei successi ancora intonati da un vasto pubblico.

Da “Stasera…che sera”, che ha compiuto 50 anni, cantata in un’inedita versione acustica in esclusiva a Caramagna, a “Messaggio d’amore”, canzone vincitrice al Festival di Sanremo 2002, sino a “Brivido caldo”, “Vacanze romane” e “Ti sento”. Altri aspetti curiosi proposti nella nostra videointervista.

Una serata (condotta da Maurizio Scandurra de La “Zanzara” di Radio 24) che, malgrado il freddo esterno, “ha scaldato” gli animi del buon pubblico presente, non solo piemontese, ma proveniente da varie zone d’Italia. Tra queste la Lombardia, con un rappresentante di Cremona super fan, che aveva con sé tanti storici vinili, autografati a fine concerto dai suoi idoli. A rivolgere i saluti e a complimentarsi per l’evento un ospite: il senatore della Repubblica Giorgio Maria Bergesio.

L’appuntamento ha fatto da apripista, “in vista di una stagione 2026 ricca di eventi. - come dichiarano i titolari del Lago dei Salici Giovanni Riggio e il figlio Matteo - Dalla prossima attrazione dell’aperi-tram, un antico tram di Torino posizionato nel parco, nel quale avverranno serate aperitivo, ma, soprattutto abbiamo voluto allargare il nostro business con tre-quattro eventi di musica in compagnia di grandi artisti, in occasione di un nuovo Festival la prossima estate, nelle lunghe e calde serate a partire da giugno”.