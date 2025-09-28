A Cuneo un corso per docenti sui DSA: ultimi posti disponibili

Sta per partire il nuovo corso di formazione per docenti promosso dall’Associazione Rete Genitori DSA Cuneo Odv, realtà attiva sul territorio nel sostegno alle famiglie e agli operatori scolastici che si confrontano quotidianamente con il tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). L’iniziativa, che ha già raccolto numerose adesioni, mette a disposizione ultimi posti disponibili per chi desidera partecipare.

Il corso si compone di sei incontri formativi ed è pensato per fornire strumenti concreti e aggiornati a insegnanti di ogni ordine e grado. Tra i temi affrontati: come leggere una diagnosi di DSA, l’utilizzo delle misure compensative e dispensative, l’importanza dell’errore come parte del processo di apprendimento, il vissuto quotidiano delle famiglie con figli DSA, l’approfondimento della normativa vigente, il ruolo delle emozioni nella relazione educativa e la costruzione di mappe mentali come supporto allo studio.

A guidare i vari incontri sarà un team multidisciplinare composto da docenti, psicologi, pedagogisti, avvocati, logopedisti ed educatori: Elda Rinaudi (docente specializzata sui DSA), la dott.ssa Silvia Re (psicologa e psicoterapeuta), l’avv. Tiziana Marraffa (esperta in DSA), il dott. Antonio Consorti (logopedista), la counselor Sara Frigerio, la pedagogista Sara Castello e il dott. Luca Musso (mental coach).

Il percorso formativo si propone come un’occasione preziosa per accrescere competenze, scambiare buone pratiche e costruire un approccio più consapevole e inclusivo verso gli alunni con DSA. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale dell’associazione: www.retegenitoridsa.it