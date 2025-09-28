 / Sport

Sport | 28 settembre 2025, 18:16

Club Scherma Associati, stagione 2025/26 partita con la 1ª prova regionale assoluti ad Agliè

Quattordici spadisti tra Asti e Alba in gara sotto la guida degli istruttori, primi buoni risultati e lo sguardo già alla prova cadetti-giovani di inizio ottobre

Atleti e tecnici alla prova di spada maschile

La stagione 2025/26 per il Club Scherma Associati si è aperta il 27 e 28 settembre con la 1a prova Regionale categoria Assoluti presso il salone comunale Franco Paglia di Agliè (TO) a cui la società ha partecipato con una compagine di 14 fra spadisti e spadiste in rappresentanza delle sedi di Asti e Alba. 

Tra loro si ricordano: Federico Rabasco, Vittorio Girotti, Alberto Dellarovere, Almasse Ouhammou, Andrea Cossutti, Alessandro Boero, Francesco Ascione, Gabriele Maggi, Fabio Mustacciu, le sorelle Beatrice e Francesca Boano, Annachiara Allara, Elisa Penna e Giulia Regorda.

(Gli spadisti Rabasco e Maggi)

(Le spadiste Penna e Regorda)

Gara con grande numero di partecipanti, di alto livello tecnico, sia in ambito femminile che maschile, in cui il CSA ha ben figurato nella fase a gironi, in quella delle eliminazioni dirette e con buoni piazzamenti nella classifica finale come il 14° posto di Allara su un totale di circa 80 atlete.

(Gli spadisti Ascione Cossutti e Boero=

Buona soddisfazioni per lo staff tecnico qui presente al completo con il M° Fabio Piccardi e gli Istruttori Alessandro Mandarini, Giuliano Pasqua ed Ivan Sartoris che ora pensano all’imminente gara Regionale per Cadetti-Giovani prevista per il 4-5 ottobre prossimo.

cs

