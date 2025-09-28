SuperLega. Cuneo debutta con vittoria al Torneo Internazionale di Santa Croce

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo ha iniziato nel migliore dei modi la sua trasferta a Santa Croce sull’Arno in occasione del 1° Torneo Internazionale “Città di S.Croce” – Memorial Piero Conservi. Nella prima semifinale del sabato i biancoblù hanno affrontato i padroni di casa dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena, imponendosi con il punteggio di 3-1.

La partita, tutt’altro che in discesa, ha visto i toscani sfruttare un passaggio a vuoto di Cuneo nel secondo set, riportando momentaneamente il match in equilibrio. Nonostante gli alti e bassi tipici della fase di preparazione, la formazione guidata da capitan Cavaccini ha mostrato evidenti progressi nella gestione dei momenti delicati, confermando di avere ancora margine di crescita in vista dell’esordio in SuperLega.

Ancora rimandato, invece, l’atteso debutto ufficiale di Ivan Zaytsev con la maglia biancoblù. Come già accaduto nei primi due test, lo “Zar” si è fatto sentire dalla panchina incitando i compagni per tutta la gara. L’opposto continua ad allenarsi regolarmente con un programma mirato, ma lo staff medico non lo considera ancora pronto per scendere in campo. Resta dunque da capire se coach Matteo Battocchio deciderà di giocarsi la carta Zaytsev già oggi pomeriggio nella finale contro l’Arago de Sète.

(Una ricezione di Claudio Cattaneo - Foto di Simona Bernardini)

Battocchio, analizzando l’andamento del test, ha evidenziato i progressi della squadra soprattutto nella gestione delle difficoltà: "Sapevamo ci sarebbero stati momenti complessi e siamo stati bravi a capire come affrontarli. C’è ancora da crescere sul piano della continuità, ma gare di questo livello ci aiutano perché pongono sfide che in allenamento è impossibile riprodurre".

Lo starting six cuneese ha visto in campo Baranowicz in regia, Feral opposto, Codarin e Copelli al centro, Sedlacek e Cattaneo di banda, con Cavaccini libero. Dall’altra parte coach Petrella ha risposto con Mastrangelo in palleggio, Nelli opposto, Ceban e Compagnoni al centro, Benavidez e Manavinezhad schiacciatori, Piccinelli libero.

(Baranowicz in palleggio - Foto di Simona Bernardini)

Con questa vittoria Cuneo si guadagna la finale del torneo, in programma oggi alle ore 18 contro i francesi dell’Arago de Sète, dopo la finalina per il 3° posto tra Siena e Greenyard Maaseik.

Il prossimo appuntamento ufficiale vedrà ancora i cuneesi protagonisti di un quadrangolare di prestigio: sabato 4 e domenica 5 ottobre la formazione biancoblù sarà al PalaPanini di Modena per il 1° Memorial “Andrea Parenti”, affrontando i padroni di casa, Piacenza e Verona.