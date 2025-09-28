Flotilla, delegazione italiana a Roma incontra leader opposizione

(Adnkronos) - I rappresentanti di Global Sumud Flotilla incontreranno oggi domenica 28 settembre nel pomeriggio, a Roma, i leader dei partiti di opposizione. Alle 15, secondo quanto si apprende, è previsto un incontro al Caffè Illy, in via degli Uffici del Vicario (Montecitorio), con Riccardo Magi. Ne seguiranno altri tra cui quello con la segretaria del Pd Elly Schlein e del leader del M5s Giuseppe Conte. C'è l'ipotesi di un incontro anche con il ministro della Difesa Guido Crosetto che dovrebbe avvenire con una delegazione italiana del Global Movement to Gaza alle 15,15 presso il ministero.

"Mi auguro che tutti diciamo la stessa cosa, quella che ha detto il capo dello Stato. Anche i leader opposizione hanno riconosciuto giuste le parole di Mattarella, mi auguro tutti diciamo la stessa cosa, non si tratta di fare un’operazione politica, bensì di garantire la sicurezza dei cittadini italiani", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del suo intervento conclusivo alla festa nazionale di Forza Italia, alle Terme di Telese.

"Speriamo che le cose vadano nel verso giusto... ma c'è sempre tempo per ripensarci", aveva detto poco prima Tajani.

"Noi abbiamo sempre detto, l'ho detto anche ieri sera alla portavoce italiana della Flotilla, che è pericoloso avvicinarsi alle acque israeliane. Non sappiamo cosa possa succedere, forzare il blocco è pericoloso", ha sottolineato, a proposito del fotoreporter italiano sceso dalla Flotilla perché la missione sarebbe diventata troppo pericolosa.

"Se non vogliono ascoltare il mio appello, almeno ascoltino quello del presidente Mattarella", ha aggiunto il ministro, che alla domanda se avesse relazionato della situazione la presidente del Consiglio Meloni e se la portavoce della nave avesse sentito il capo dell'esecutivo, ha spiegato: "tengo costantemente informato il presidente del Consiglio perchè faccia le sue valutazioni e sappia cosa sta accadendo".