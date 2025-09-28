 / 

MotoGp, ordine d'arrivo del Gp Giappone e classifica del Mondiale

Marc Marquez è campione del mondo di MotoGp 2025. Il pilota spagnolo della Ducati ha festeggiato oggi, domenica 28 settembre, il nono titolo della sua carriera grazie al secondo posto conquistato nel Gran Premio del Giappone, vinto dall'altra Ducati di Pecco Bagnaia. Terzo Joan Mir, seguito dai piloti italiani Marco Bezzecchi e Fabio Morbidelli. Ecco ordine d'arrivo a Motegi e la classifica del Mondiale aggiornata. 

 

1. Bagnaia (Ducati) 

2. M. Marquez (Ducati) 

3. Mir (Honda) 

4. Bezzecchi (Aprilia) 

5. Morbidelli (VR46) 

6. A. Marquez (Ducati Gresini) 

7. Fernandez (Yamaha) 

8. Quartararo (Yamaha) 

9. Zarco (Honda) 

10. Aldeguer (Ducati Gresini) 

11. Bastianini (KTM) 

12. Binder (KTM) 

13. Di Giannantonio (VR46) 

14. Oliveira (Yamaha) 

15. Chantra (Honda) 

16. Vinales (KTM) 

17. Acosta (KTM) 

18. Rins (Yamaha) 

 

1. M. Marquez (Ducati) 541 

2. A. Marquez (Ducati Gresini) 340 

3. Bagnaia (Ducati) 274 

4. Bezzecchi (Aprilia) 242 

5. Morbidelli (VR46) 196 

6. Acosta (KTM) 195 

7. Di Giannantonio (VR46) 182 

8. Quartararo (Yamaha) 149 

9. Aldeguer (Ducati Gresini) 147 

10. Zarco (Honda) 124 

 

