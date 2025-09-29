Cuneo ancora una volta set cinematografico a cielo aperto, per un mese prestata alle riprese di “7 Anniversari”

Cuneo alla ribalta nazionale con le riprese per il nuovo film “7 Anniversari”. La città tornerà a prestarsi come set cinematografico, coinvolgendo tutto il territorio provinciale.

Il film sarà girato dal 20 ottobre al 20 novembre quasi interamente su Cuneo città, fatta eccezione per un paio di scene che verranno registrate rispettivamente a Caraglio e a Mondovì.



Una produzione di Andromeda Film, a cura della regista Sabrina Iannucci, che tra i suoi altri lavori cinematografici ha diretto il documentario “Oltre il tempo, l’amore”, dedicato ai cambiamenti climatici e all’incontro tra la fisica e il cinema. Per quella produzione aveva già potuto dirigere un cast attoriale di livello con la partecipazione di Alessandro Gassman, Claudia Gerini, Edoardo Leo e Francesca Inaudi a cui si aggiunge quella del fisico Carlo Rovelli.

Il suo nuovo lavoro in fase di realizzazione può contare sul sostegno di Film Commission Torino Piemonte e sul patrocinio del Comune di Cuneo. Ancora avvolta dal mistero il cast dei protagonisti che daranno vita a una storia d'amore contemporanea tra una ragazza e un ragazzo sulla ventina.



Dalle prime indiscrezioni, però, quello che è emerso è che i due giovani volti sarebbero già noti nel mondo del cinema e per i cinefili non sarà una sorpresa ritrovarli sullo schermo.



Non sono ancora stati divulgati dettagli sulla scelta del titolo e della trama, come nemmeno sulla motivazione che ha spinto la regista a scegliere il Cuneese da location.

Di certo c'è solo la “chiamata” ai casting per aspiranti comparse.



Si cercano comparse maggiorenni, in quanto alcune scene verranno girate di sera e notte, di età scenica compresa tra i 20 e i 70 anni, anche senza pregressa esperienza.



Gli interessati potranno presentarsi:

venerdì 3 ottobre a Caraglio, nel cortile del Municipio di Caraglio nella sala convegni, dalle 15 alle 18, previa compilazione uniform (https://tinyurl.com/2WMW7HUW).



E sabato 4 dalle 10 alle 18 nella sede Promocuneo di corso Kennedy 5F, sempre previa compilazione del modulo.



Ma oltre alle persone, la produzione è ancora in cerca di un'ultima location. Serve un appartamento con arredamento essenziale, ma non coordinato, senza un vero stile ma che rispecchi una realtà abitativa di ragazzi universitari, con mobili di recupero.



Chi pensa di soddisfare le caratteristiche può contattare direttamente il numero +39 333 368 2155 (Roberto Punzi) per ulteriori info e candidature.



Una volta concluse le registrazioni, si passerà alla fase del montaggio e con buone probabilità “7 Anniversari” verrà trasmesso già la prossima primavera sulle piattaforme cinematografiche.