Bra ha dato l'ultimo saluto a Bruno Prando, il tipografo dal cuore grande

La città di Bra ha dato l’ultimo saluto a Bruno Prando, mancato improvvisamente a 74 anni. Le esequie si sono oggi presso il Tempio Crematorio di Bra, con partenza dalla Casa Funeraria “Lusso & Racca” di strada Falchetto.

Figura conosciuta e stimata, Prando aveva lavorato a lungo come tipografo, lasciando un segno non solo nella sua professione ma anche nella vita culturale e sociale braidese. La sua bottega era divenuta nel tempo un piccolo punto di incontro, “un centro culturale popolare ma profondo”, come lo ha definito un amico, dove non mancavano battute, riflessioni pungenti e discussioni sui temi più attuali.

Il ricordo che molti hanno voluto consegnare a queste ore di dolore è quello di un uomo capace di celare, dietro una maschera ironica e talvolta irriverente, una mente acuta e una bontà autentica. “Un cuore grandissimo e una bontà infinita. Grazie per l’amicizia e le battute che ci siamo scambiati. Non sarà più come prima: addio Bruno, buon viaggio con il tuo vespino”, ha scritto chi lo ha frequentato per anni.

Oltre alla famiglia e agli amici più vicini, anche il mondo sportivo cittadino ha voluto ricordarlo: l’A.C. Bra, squadra di cui era grande appassionato, gli ha dedicato un pensiero speciale dopo la vittoria con il Guidonia. Non sono mancati neppure i messaggi degli amici della bocciofila braidese, con cui aveva condiviso tanti momenti di svago e amicizia sincera.