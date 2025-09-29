Levaldigi saluta Agnese Lamberti, una vita lunga un secolo

Si è spenta venerdì 26 settembre, all’età di 100 anni, Agnese Lamberti, figura molto conosciuta a Levaldigi. Nata e cresciuta nella frazione, aveva dedicato gran parte della sua giovinezza all’assistenza del padre, rimanendogli accanto fino alla sua scomparsa nel 1978. Successivamente si era trasferita a Saluzzo, dove aveva condotto una vita indipendente fino al 2018.

Dopo una caduta che le aveva causato la frattura di un femore, Agnese aveva fatto ritorno a Levaldigi, entrando nella Casa di riposo “F.lli Ariaudo”, dove già soggiornava una delle sue sorelle. Le due donne avevano condiviso fino al 2020 momenti di vicinanza e conforto reciproco.

Celibe e senza figli, Lamberti ha sempre potuto contare sull’affetto e la dedizione delle tre nipoti, Domenica Alesso, Bruna Allasia e Pierdomenica Verra, che negli anni l’hanno seguita con amore e attenzione. È attraverso le loro parole che si conserva oggi il ricordo di una donna semplice, generosa e profondamente legata alla propria famiglia.