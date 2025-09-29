Kodokan Cuneo: un avvio di stagione tra sport e successi

Settembre si apre con una serie di eventi per il Judo Kodokan Cuneo, che ha dato il via alla nuova stagione con entusiasmo e ottimi risultati, mettendo in luce l'impegno degli atleti e la missione del club.

Domenica 14 settembre, gli atleti del Kodokan Cuneo sono stati protagonisti dell'evento "Cuneo vive lo sport" sul Viale degli Angeli. L'iniziativa ha permesso ai judoka e ai loro allenatori di far conoscere il judo, un'arte marziale ancora poco diffusa, ai bambini e alle loro famiglie. La massiccia partecipazione di cittadini, incuriositi e attratti dalle attività proposte, ha reso l'evento un grande successo e un'ottima occasione per avvicinare nuovi appassionati a questa disciplina.

La settimana successiva, domenica 21 settembre, i riflettori si sono spostati al palazzetto dello sport di Spotorno, dove due giovani judoka, classe Esordienti A, hanno rappresentato il Kodokan al trofeo della città. Matteo Mandrile ha conquistato un meritato secondo posto, mentre Aurora Dell'Aquila ha vinto la sua categoria. Al termine delle gare, gli atleti hanno approfittato di alcuni incontri amichevoli, un'ottima opportunità per perfezionare la preparazione in vista dei prossimi impegni.

L'ASD Judo Kodokan Cuneo continua a promuovere i valori dello sport e dell'arte marziale, invitando bambini, ragazzi e le loro famiglie a scoprire un mondo di passione e disciplina. Per tutti gli interessati, sono disponibili lezioni di prova gratuite in palestra. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 347 2356469 (anche WhatsApp) o seguire le attività del club sui social.