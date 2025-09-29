 / Eventi

Eventi | 29 settembre 2025, 12:05

A Roddino la presentazione di "Controvento - La vera storia di Bettino Craxi": tra gli interventi Fabrizio Cicchitto e Serena Andreotti

Ore 18.00 - Salone Comunale - Piazza della Libertà   Roddino (Cn)   Presentazione del libro di Fabio Martini “CONTROVENTO- La vera storia di Bettino Craxi

Venerdì 3 ottobre, alle 18, il salone comunale di Roddino, in Piazza della Libertà, ospita la presentazione del libro del giornalista Fabio Martini “Controvento. La vera storia di Bettino Craxi” (Rubbettino). 

L’incontro, ad ingresso libero, è organizzato dall’associazione “Dinamiche Sociali”, in collaborazione con il Comune di Roddino.

Craxi ha sempre accesso contrapposte passioni ma ora la distanza dagli eventi, documenti desecretati e testimonianze inedite consentono di capire meglio l’attualità dell’ultimo leader della Prima Repubblica.

Saluti introduttivi:

Marco ANDRIANO, Sindaco di Roddino

Roberto PLACIDO, Presidente “Dinamiche Sociali”

Con le testimonianze dei protagonisti di quella stagione politica:

Fabio MARTINI, già inviato di politica del quotidiano “La Stampa”. Insegna Giornalismo politico all’Università Tor Vergata;

Serena ANDREOTTI, figlia di Giulio Andreotti e Livia Danese, presidente del Comitato archivio Giulio Andreotti;

Vito BONSIGNORE, componente della direzione della Democrazia Cristiana dal 1970 al 1980, già Sottosegretario, Europarlamentare e Deputato;

Fabrizio CICCHITTO, vicecoordinatore di Forza Italia dal 2003 al 2008, più volte eletto Deputato per PSI, Forza Italia, Popolo della Libertà, Alternativa Popolare;

Umberto LA ROCCA, giornalista, è stato inviato per Il Messaggero, vicedirettore de La Stampa, direttore de Il Secolo XIX e responsabile della redazione torinese del Corriere della Sera.


 

