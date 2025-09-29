La giornalista Michela Ponzani ospite di "Trame di Quartiere" a Saluzzo

Mercoledì 8 ottobre 2025 alle 21 la storica, saggista e conduttrice televisiva Michela Ponzani sarà a Saluzzo nell’ambito della rassegna culturale “Trame di Quartiere” della biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi” e del Comune di Saluzzo. L’appuntamento si terrà nella Sala tematica de “Il Quartiere (piazza Montebello 1). A dialogare con l'autrice sarà Michele Antonio Fino.

L’incontro era stato inizialmente previsto per il 17 giugno e rinviato per motivi organizzativi. Durante la serata verrà presentato il libro Donne che resistono, un’opera che, in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, restituisce al pubblico una vicenda intensa e poco nota: la mobilitazione delle donne romane dopo l’eccidio delle Fosse Ardeatine, avvenuto il 24 marzo 1944. Il volume ricostruisce la storia di Vera Simoni, figlia del generale Simone Simoni, che l’8 giugno 1944 guidò un corteo composto da vedove, madri, sorelle e figlie delle vittime, per chiedere al comando alleato una degna sepoltura per i 335 ostaggi uccisi dai nazisti.

Una marcia silenziosa, simbolo di dignità e resistenza civile, che trasformò un luogo di morte in un mausoleo della memoria. “Michela Ponzani – spiegano gli organizzatori – ci restituisce con rigore e sensibilità una pagina toccante della nostra storia, offrendo uno sguardo nuovo sul ruolo delle donne nella Resistenza e nella costruzione della memoria democratica”.

Classe 1978, Ponzani è specializzata in storia contemporanea, con un’attenzione particolare all’antifascismo e alla memoria del Novecento. Ha condotto trasmissioni su Rai 3 e Rai Storia come “Il Tempo e la Storia” e “Clio. Il filo della Storia”, ed è autrice e conduttrice di “Storie contemporanee. La ricerca storica in Italia”. Interviene regolarmente in programmi televisivi come “Otto e mezzo” e “Piazzapulita” su La7.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.