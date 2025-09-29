La Proloco Cinzano 91 alla Fiera del Marrone di Cuneo

Sabato 27 e domenica 28 settembre si è svolta a Bra una nuova edizione dell’ormai consolidato format di grande attrattiva e successo: Proloco in città.

La ProLoco Cinzano 91 si è subito inserita nella manifestazione con il successo fulminante del suo KeBun: una piadina ripiena di pulled pork e verdure, che ha catturato il gusto del pubblico braidese.

Il KeBun è la rivisitazione che i Cinzanini fanno del Kebab, con una strizzata d’occhio ai gusti del barbecue all’americana e le verdure coltivate nell’orto di ogni buon roerino.

La Proloco di Cinzano è di nuova costituzione, ma il giovane direttivo è pronto ad affrontare ogni sfida. Per questo porterà il KeBun alla 26ª Fiera Nazionale del Marrone, che si terrà a Cuneo dal 17 al 19 ottobre 2025.

L’attività di promozione territoriale di ogni Proloco è da sostenere e proteggere sempre. Con il loro impegno e dedizione, con i gusti che creano nuove tradizioni, le Proloco svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e cura del territorio.

Con questo spirito la ProLoco Cinzano 91 vi aspetta a Cuneo ed in futuro per ogni nuova iniziativa.