Quattro appuntamenti musicali alla scoperta del prezioso organo Vittino di La Morra

L’associazione organistica Organa Collis è lieta di presentare la rassegna organistica "Pomeriggi in musica" nata per valorizzare il prezioso organo realizzato dai Fratelli Vittino di Centallo nel 1880, restaurato nel 2015 dalla ditta Brondino Vegezzi-Bossi, e per promuovere i giovani musicisti che si andranno ad esibire nei vari appuntamenti.

Al termine di ogni momento musicale, della durata di 30 minuti circa, sarà possibile salire in tribuna e visitare da vicino lo strumento: un’esperienza unica ed affascinante.

Quest’anno la rassegna si aprirà domenica 5 ottobre con il giovane organista Nazareno Fusta di Caraglio, allievo delle classi d’organo e di tastiere storiche del conservatorio di Cuneo.

Si prosegue domenica 12 ottobre con Marco Bianchi, organista presso il Santuario di Caravaggio (BG) e allievo della classe d’organo del Conservatorio "Donizetti" di Bergamo (PAB).

Domenica 19 ottobre si esibirà il maestro Luca Rosso, organista titolare della chiesa parrocchiale di Centallo e vice-titolare presso la concattedrale di Fossano.

Domenica 26 ottobre invece vi sarà una conferenza in cui verranno spiegate le caratteristiche di funzionamento degli organi a canne, le peculiarità dell’organo di La Morra e gli strumenti presenti sul territorio, il tutto a cura dei soci di Organa Collis.

La rassegna è realizzata con il contributo di Banca d’Alba, Bosco assicurazioni e Unicredit, con il patrocinio del comune di La Morra e della Diocesi di Alba. Entrata libera, inizio ore 16:00; luogo: Parrocchia San Martino, Piazza Municipio 2, a La Morra