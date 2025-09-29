Bra, al via la quinta edizione del corso Multisport per i più piccoli

Anche quest'anno è ripartito per il quinto anno consecutivo il corso Multisport al palazzetto dello Sport di Bra di Viale Risorgimento. Una proposta che è rivolta ai bimbi dai 5 ai 7 anni compiuti che permette alle bambine e ai bimbi di questa fascia d' età di provare più sport evitando la specializzazione prematura ed introducendo in modo corretto e graduale all' attività sportiva.

Lo slogan CORRI, SALTA E GIOCA chiarisce la proposta portata avanti da sei Società Sportive con i vari istruttori che propongono altrettante discipline che a Bra sono ben radicate: atletica, ginnastica artistica, basket , hockey , tennis e twirling e ne chiarisce l' approccio e lo spirito.

Un progetto approvato dal Coni che segue e monitora il corso. Tanti bimbe e bimbi sono passati attraverso questa introduzione sportiva e a seguire hanno abbracciato lo Sport più congeniale dopo aver partecipato a momenti in cui davanti ai loro genitori hanno saputo dar prova della loro abilità e della loro gioia.