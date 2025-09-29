Conto alla rovescia per l'inizio del primo anno accademico dell'Uni -Tre a Sanfrè

È partito il conto alla rovescia per l’inizio primo anno accademico dell’UNI3 – Università per tutti, pronta ad accogliere i nuovi iscritti di Sanfrè comune che da quest’anno si unisce alla costellazione di UNI3 gestite dall’Arci Bra.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Sanfrè, è aperta tutti, senza limiti minimi o massimi di età, e non è necessario il possesso di alcun titolo di studio. Prevede un incontro la settimana il giovedì dalle 15 alle 17 con un programma di lezioni ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura.

Dalle lingue alla cucina, dalla storia all’informatica: per gli studenti dai capelli bianchi, ma anche per i curiosi di ogni età desiderosi di ampliare le proprie conoscenze, l’offerta formativa è davvero sconfinata e i docenti, tutti volontari, sono molto affabili e qualificati: professori, insegnanti o professionisti.

Partecipare all’Uni-Tre è un invito a ricordare che si è giovani sempre, anche e soprattutto nell’età pensionabile perché è proprio in questo periodo che il maggior tempo libero permette di coltivare interessi lasciati prima da parte.

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività secondo i propri interessi e attitudini.

Per informazioni:

ARCI BRA UNI-TRE aps - 0172 245901 / 333 2441262

www.arcibra.it