Giornate dell'accoglienza: studenti dell'Arimondi Eula a Spotorno

Niente banchi, niente cattedre, nessun orologio a dettare i ritmi dell’attività didattica: l’anno scolastico per le classi Prime dell’I.I.S. ARIMONDI EULA è cominciato in riva al mare. Nei giorni 18, 23 e 25 settembre Liceali, Periti meccanici, Ragionieri e Geometri hanno partecipato alla tradizionale gita di accoglienza, una festa di sport, amicizia e allegria, con il mare di Spotorno come cornice.

Le 225 nuove matricole hanno trascorso la giornata tra partite di pallavolo sulla sabbia, sfide di ping pong, calci al pallone e lunghe nuotate che hanno unito ragazzi e ragazze provenienti da corsi diversi. Nessuna divisione per indirizzi: solo tanto divertimento, fatto di risate e piccole competizioni amichevoli.

Giornate che hanno dimostrato come lo stare insieme, fuori dalle aule, possa essere il miglior modo per iniziare con entusiasmo un percorso destinato a durare anni. Sentirsi integrati e sviluppare un senso di appartenenza alla medesima comunità scolastica rappresentano infatti la condizione indispensabile per affrontare l’impegnativo percorso di apprendimento che attende i giovani studenti.

Un ringraziamento particolare per il lavoro organizzativo al Dirigente Scolastico prof. Luca Martini, agli insegnanti di Scienze Motorie e a tutti i docenti accompagnatori. Venerdì 3 ottobre alle ore 21:00 presso il Centro Culturale a Savigliano, Piazza Nizza è in programma la serata di presentazione dell’offerta formativa.





