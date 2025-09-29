Università di Torino, a Cuneo il benvenuto alle nuove matricole di Economia Aziendale

Si è tenuto il 26 settembre 2025, presso la sede di Cuneo dell'Università di Torino (Ex Mater Amabilis) l’evento di Benvenuto Matricole e avvio dell’Anno Accademico del Corso di Laurea in Economia Aziendale, alla presenza di numerosi studenti, rappresentanti delle istituzioni e realtà imprenditoriali del territorio. Il Corso di Laurea conferma il suo grande apprezzamento, registrando l’iscrizione di circa un centinaio di nuove matricole.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di incontro e confronto tra il mondo accademico e quello imprenditoriale, con l’obiettivo di sottolineare il ruolo strategico della formazione universitaria nel favorire lo sviluppo di competenze qualificate e nel trattenere i giovani talenti della Provincia Granda. Il Corso di Laurea in Economia Aziendale, sede di Cuneo, si conferma infatti un motore di crescita e innovazione, capace di valorizzare le risorse umane e rafforzare il dialogo tra università, imprese e istituzioni locali.

Attraverso una didattica attenta ai fabbisogni del mondo del lavoro, il corso intende contribuire alla creazione di valore per l’intero tessuto socioeconomico, sostenendo processi di innovazione, internazionalizzazione e competitività. Secondo la Professoressa Elisa Truant, coordinatrice del Campus di Management ed Economia Sede di Cuneo: “il nostro obiettivo è insegnare, ma anche far emergere talenti grazie alla rete costruita nel tempo con il territorio, così da contaminare con nuove competenze e professionalità un tessuto imprenditoriale di grande valore”.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Comune di Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, Confindustria Cuneo, Fondazione CRC, l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo, i relatori hanno evidenziato l’importanza di costruire percorsi di collaborazione stabile tra studenti, docenti e attori economici del territorio.

“Le Istituzioni e l’Università devono camminare insieme. Il Comune di Cuneo investe molto sul capitale umano degli studenti, perché siamo sicuri di un ritorno in termini di competenze ed innovazione”, ha dichiarato l’assessore Alessandro Spedale del Comune di Cuneo.

Gianluca Verlingieri, Consigliere Generale di Fondazione CRC, aggiunge: "Esattamente trent’anni fa mi trovavo al vostro posto, studente dell’Università di Torino presso la sede di Cuneo. Sono felice di testimoniare che l’Università in questo periodo è cambiata molto, sviluppando una maggiore attenzione al territorio e alle sue peculiarità e bellezze.”

Afferma Marco Costamagna, vice presidente di Confindustria Cuneo, rivolto alle matricole “Le aziende cuneesi hanno bisogno di voi. Ne hanno bisogno ora e, complice il complesso scenario internazionale, ne avranno ancora di più in futuro, specialmente delle vostre competenze economiche” .

Tra i vari ospiti della giornata, il Campus di Management ha accolto la coach e mentor dott.ssa Re la quale ha illustrato la necessità di affiancare alle hard skills anche le soft skills, acquisibili grazie alla partecipazione attiva alla vita universitaria. La dott.ssa Rocca HR Director e Consigliere nazionale AIDP ha illustrato le competenze necessarie per inserirsi con successo nel mondo del lavoro invitando studentesse e studenti “a prendere in mano la propria vita e farne un capolavoro”.

L’inaugurazione dell’Anno Accademico ha inoltre rappresentato un momento di festa e di aggregazione per le nuove matricole e i numerosi studenti presenti, chiamati a diventare protagonisti attivi del proprio percorso di crescita personale e professionale. Questo evento si è aggiunto alle diverse attività svolte nel corso dell’anno che hanno visto il Campus di Cuneo rafforzare il proprio ruolo di luogo di incontro culturale tra Istituzioni, Aziende e giovani studenti.

Presso la stessa sede si sono infatti da poco conclusi, con soddisfazione di tutte le parti coinvolte, i primi incontri di Stakeholder Engagement con aziende del territorio e successivamente con istituti bancari del cuneese. Dando il benvenuto a queste giovani matricole il Corso di Laurea in Economia Aziendale sede di Cuneo ha ribadito la propria missione: formare competenze, valorizzare talenti e contribuire al progresso del territorio.