Alba, 30° anniversario per i maratoneti del Club 42.195: Moraglio e Gatto vincono l'"Americana"

Nell’ambito dei festeggiamenti per il 30° anniversario del Club 42.195 Maratoneti Albesi domenica 28 settembre, presso il campo di atletica "Augusto Manzo" di Alba, si è svolta una gara podistica in pista detta “Americana” che ha visto la partecipazione di oltre 60 atleti provenienti da diverse società podistiche del Piemonte con una rappresentanza di atleti della città di Livorno.

Il via è stato dato dall’assessore allo Sport della città di Alba Davide Tibaldi assieme alla consigliera comunale Stefania Manassero.

Dopo diversi giri di selezione, sono giunti in finale 2 atlete in ambito femminile e 4 in ambito maschile.

Al giro finale in ambito femminile la vittoria è andata ad Alice Moraglio (Atletica Alba), seguita da Gianna Pavarino (Atletica Roata Chiusani). Il terzo posto è stato conquistato da Mara Giovine (ASD Brancaleone) e il quarto da Lucia Natalicchio (GSR Ferrero).

In ambito maschile la vittoria è andata ad Andy Gatto (Atletica Roata Chiusani), secondo classificato Francesco Melissano (ASD Podistica Castagnitese), terzo posto per Matteo Burzio (GSR Ferrero). Ha chiuso in quarta posizione il giovanissimo atleta dell’Atletica Alba Simone Marengo.

La giornata si è conclusa con un aperitivo offerto dal Club 42.195 a tutti gli atleti e gli spettatori presenti per festeggiare i 30 anni dalla fondazione.