Calcio Eccellenza. Cuneo-Monregale 3-1, mister Bianco: “Vittoria importante contro una squadra ostica e organizzata” [VIDEO]

Ieri, domenica 28, il Cuneo 1905 si è imposto con carattere sulla Monregale 3-1 nella partita valevole per la quarta giornata del campionato di eccellenza.
A decidere la sfida del “Paschiero” sono state le reti di Nacci, Galfrè e Gyimah che rispondono al momentaneo vantaggio ospite di Comino.
Per i ragazzi di mister Bianco è arrivata dunque la terza vittoria consecutiva, dopo la sconfitta iniziale contro l’Alessandria. Al contempo per la Monregale si tratta della terza sconfitta in stagione.
Prossimo appuntamento per il Cuneo domenica 5 ottobre sul campo del Savio Asti, mentre i ragazzi di Magliano giocheranno in casa contro l’Alessandria. Fischio d’inizio per entrambe alle 15:30.
Le dichiarazioni dei due allenatori al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)