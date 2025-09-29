 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 29 settembre 2025, 11:29

Calcio Eccellenza. Cuneo-Monregale 3-1, mister Bianco: “Vittoria importante contro una squadra ostica e organizzata” [VIDEO]

L’allenatore della Monregale Magliano: “Orgoglioso dei ragazzi, serve maggiore attenzione per raccogliere di più”

Danilo Bianco, allenatore del Cuneo

Danilo Bianco, allenatore del Cuneo

Ieri, domenica 28, il Cuneo 1905 si è imposto con carattere sulla Monregale 3-1 nella partita valevole per la quarta giornata del campionato di eccellenza. 

A decidere la sfida del “Paschiero” sono state le reti di Nacci, Galfrè e Gyimah che rispondono al momentaneo vantaggio ospite di Comino.

Per i ragazzi di mister Bianco è arrivata dunque la terza vittoria consecutiva, dopo la sconfitta iniziale contro l’Alessandria. Al contempo per la Monregale si tratta della terza sconfitta in stagione.

Prossimo appuntamento per il Cuneo domenica 5 ottobre sul campo del Savio Asti, mentre i ragazzi di Magliano giocheranno in casa contro l’Alessandria. Fischio d’inizio per entrambe alle 15:30.

Le dichiarazioni dei due allenatori al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)

SB

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium