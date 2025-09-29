 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 29 settembre 2025, 11:01

Tiro con l'arco: gli Arcieri dell'Elice ai campionati italiani di tiro in campagna

Nono posto per Gabriella Sasia, Kevin Giordana quinto

Tiro con l'arco: gli Arcieri dell'Elice ai campionati italiani di tiro in campagna

Il weekend appena passato ha portato ancora ottimi risultati per gli Arcieri dell'Elice.

In Umbria, a Città della Pieve, si sono svolti i campionati italiani di tiro in campagna

Gabriella Sasia, arco ricurvo master femminile, venerdì 26 settembre ha ottenuto un discreto nono posto dopo un percorso molto tecnico e impegnativo. 

Sabato 27 settembre Giordana Kevin, arco ricurvo allievi maschile, alla prima esperienza nazionale in questa specialità, ottiene un ottimo e promettente quinto posto, dopo una gara faticosa. 

Ancora una volta gli Arcieri dell'Elice dimostrano la loro crescita non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium