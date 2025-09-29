Tiro con l'arco: gli Arcieri dell'Elice ai campionati italiani di tiro in campagna

Il weekend appena passato ha portato ancora ottimi risultati per gli Arcieri dell'Elice.
In Umbria, a Città della Pieve, si sono svolti i campionati italiani di tiro in campagna.
Gabriella Sasia, arco ricurvo master femminile, venerdì 26 settembre ha ottenuto un discreto nono posto dopo un percorso molto tecnico e impegnativo.
Sabato 27 settembre Giordana Kevin, arco ricurvo allievi maschile, alla prima esperienza nazionale in questa specialità, ottiene un ottimo e promettente quinto posto, dopo una gara faticosa.
Ancora una volta gli Arcieri dell'Elice dimostrano la loro crescita non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale.