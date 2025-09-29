Triathlon sprint: il cuneese Alberto Demarchi sul tetto d'Italia con la K3 Cremona [FOTO]

Il cuneese Alberto Demarchi, cresciuto nel Cuneo 1198 ed attualmente in forza al K3 Cremona, ha conquistato con la sua squadra il titolo italiano assoluto ai campionati italiani Élite di triathlon sprint svoltisi a Cervia.

Demarchi, Davide Menichelli, Alessia Orla e Chiara Lobba si sono imposti nella Mixed Relay sulla 707 Minini e sul G.S Fiamme Oro, che hanno chiuso rispettivamente in seconda e terza posizione.

Nella gara individuale del giorno precedente Alberto Demarchi aveva ottenuto un ottimo ottavo posto assoluto: un settembre da incorniciare per lui, dopo la laurea in ingegneria conseguita al politecnico di Torino.