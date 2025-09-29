Volley: "TIME OUT" non lascia, ma raddoppia! In arrivo un programma sulla Superlega maschile

More News continua a puntare “all-in” sulla pallavolo! Nel palinsesto autunno-inverno del gruppo editoriale del Nord-Ovest è stato confermato "TIME OUT", il programma di approfondimento sul Volley. Partiamo dalla grande novità di quest'anno: da ottobre saranno due le programmazioni settimanali, una per il volley femminile di serie A1 e A2 e l’altra per il volley maschile di serie A.

Si parte venerdì 17 ottobre con "TIME OUT” nella sua classica versione “WOMEN", programma giunto alla sua quinta stagione consecutiva. Per questo format confermata la conduzione del giornalista Matteo La Viola. In questo quinto anno del programma, però, La Viola in studio non sarà da solo, ma sarà affiancato in co-conduzione dalla ex palleggiatrice di Cuneo e Mondovì Lidia Bonifazi.

E veniamo alla grande novità: martedì 21 ottobre, infatti, arriverà la prima di "TIME OUT SUPERLEGA", un programma tutto dedicato alla pallavolo maschile di serie A. Questo nuovo format sarà condotto da una colonna del giornalismo sportivo cuneese come Cesare Mandrile, che per l'occasione sarà affiancato nella conduzione (in collegamento) da un'altra apprezzata firma del volley nazionale come il fondatore di Volleyball.it Luca Muzzioli. I due format focalizzeranno le attenzioni sui rispettivi campionati di serie A, con un occhio di riguardo per le società maggiormente seguite dalle testate giornalistiche del gruppo More News.

Previsti ospiti in studio, collegamenti, interviste, immagini e approfondimenti sui campionati. Il tutto trasmesso rigorosamente in diretta alle 21 dai rinnovati studi cuneesi, sotto l’attenta regia dell’esperto e confermatissimo Raffaele Massano. Tra le novità segnaliamo "La firma del Campione": tutti gli ospiti in studio apporranno la propria firma su un pallone, che al termine della stagione sarà messo all'asta per scopi benefici.

Le due trasmissioni, Time Out Women e Time Out Superlega, saranno visibili gratuitamente sulle home page e sulle pagine Facebook di diverse testate giornalistiche del gruppo More News, come Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, IlBustese.it, Torinoggi.it, LaVocediAlba.it e anche su Youtube.