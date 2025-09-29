Castiglione Falletto, i ragazzi disegnano l’etichetta del “Vino del Comune”

La creatività dei più giovani entra nel cuore di Castiglione Falletto. Con il nuovo concorso “Disegna l’etichetta del Vino del Comune”, l’amministrazione invita studenti e studentesse a trasformare colori, idee e fantasia in un segno destinato a viaggiare lontano: quello che vestirà le bottiglie di una speciale selezione di Barolo D.O.C.G. annata 2021. Un’occasione per raccontare il territorio attraverso gli occhi di chi lo vive da ragazzo, con uno sguardo fresco e autentico.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è semplice e potente: “Natura è pace”. Un invito a riflettere sul legame tra ambiente e armonia, coniugando radici e futuro in un simbolo che diventerà l’immagine ufficiale del vino del paese.

Chi può partecipare

Il concorso è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole primarie e secondarie, residenti o frequentanti il territorio comunale di Castiglione Falletto.

Come partecipare

Gli elaborati dovranno essere consegnati in busta chiusa e sigillata presso gli uffici comunali entro le ore 12 di martedì 30 settembre 2025.

Il bando completo è disponibile sul sito: www.comune.castiglionefalletto.cn.it.

I criteri di valutazione

Una Commissione Artistica giudicherà i disegni sulla base di creatività e originalità, capacità di valorizzare il territorio, qualità artistica e tecnica, coerenza con il tema e impatto visivo e comunicativo.

Premi e riconoscimenti

Un omaggio sarà consegnato a tutti i partecipanti. L’elaborato che totalizzerà il punteggio più alto diventerà l’etichetta ufficiale del Vino del Comune. Premi speciali sono previsti anche per altri elaborati che si distingueranno nelle categorie indicate dal bando.