Figlie della Granda. Angelica Costamagna, dal crociato rotto al ritorno da protagonista in B1: “Crescere in Granda tappa importante”

Per questo episodio di Figlie della Granda restiamo nel Monregalese, terra d’origine di un altro talento made in Granda: Angelica Costamagna. Classe 1999, schiacciatrice, oggi milita in B1 con la Aosta Cogne Volley, ma per raccontare la sua storia dobbiamo tornare a Mondovì, dove tutto è iniziato.

“Ho iniziato a giocare nella LPM Pallavolo Mondovì abbastanza tardi rispetto al normale, circa a 11/12 anni, e alternavo allenamenti a Carrù e Mondovì”.

Il Mondovì Volley diventa così la casa di Angelica fino alla maturità. “A Mondovì ho partecipato ai vari campionati giovanili, serie C, B1 e ho avuto anche l’opportunità di fare la serie A2 per due anni. Il ricordo più bello è sicuramente la promozione dalla serie B1 all’A2, ma anche gli anni successivi in A2 e la partecipazione alla finale di Coppa Italia”.

A 19 anni, terminata la scuola, Angelica sceglie di imprimere una svolta alla sua carriera: lasciare casa, famiglia e amici per inseguire il suo sogno. E lo fa non solo cambiando società, ma anche regione, trasferendosi a Pisogne, in provincia di Brescia, per disputare il campionato di B1. E con l’allontanamento da casa arriva anche la presa di coscienza.

“Mi sono resa conto che la pallavolo rappresentava molto più di una semplice passione nel momento in cui ho iniziato a fare le prime esperienze fuori casa. Sentivo che la pallavolo non era più solo un hobby: ero pronta a dedicarmi seriamente, con disciplina e sacrifici, per vedere fin dove potevo arrivare”.

Dopo l’esperienza bresciana, Angelica torna in Piemonte e approda a Cuneo, dove milita in B2. È la stagione 2019-2020, quella che per tutti verrà ricordata per essere stata interrotta dal Covid. Ma per Angelica è una stagione cruciale per un altro motivo. A inizio campionato infatti si infortuna, e la diagnosi è dolorosa: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

“Durante la prima partita della stagione, in casa a Cuneo, atterrando da un attacco il mio ginocchio ha deciso di cedere. Inizialmente si pensava ad una distorsione, purtroppo però gli esami strumentali hanno dato una brutta diagnosi. É stato un infortunio serio che richiedeva un’operazione, tempo e molta pazienza”.

Un infortunio grave che spesso segna la fine di una carriera. Senza contare la batosta di essere appena a inizio stagione. Ma Angelica non ha mai pensato di mollare.

“È stato durissimo, soprattutto mentalmente. Passi da allenarti tutti i giorni a dover stare a guardare allenamenti e partite. Ricominciare da zero non è stato facile ma con l’aiuto della mia famiglia, dei fisioterapisti e delle mie compagne di squadra tutto è stato più facile. Ci sono stati momenti in cui mi sono chiesta se ne valesse davvero la pena, ma dentro di me non ho mai voluto mollare”.

E quel momento di difficoltà è diventato anche un’occasione per crescere, come atleta e come persona.

“Quell’infortunio ha segnato un momento di svolta. È stato lì che ho capito quanto tenessi davvero a questo sport e quanto ero pronta a lottare per continuare, anche perché era da molti anni che non giocavo da titolare e dalla stagione successiva all’infortunio è stato tutto un nuovo inizio. Ho imparato ad avere pazienza, a rispettare i tempi del mio corpo e a non dare mai nulla per scontato”.

Per la stagione 2020-2021 Angelica è di nuovo in campo e si accasa in Veneto, a Villa Bartolomea in provincia di Verona, per difendere i colori dello Spakka Volley. Parte in B2 e nell’ultima stagione conquista la B1.

Il suo cammino prosegue poi in Toscana, sempre in B1 con la Liberi e Forti e infine nella scorsa stagione è ancora in B1 ma a Rubiera, provincia di Reggio Emilia. Un vero e proprio viaggio sportivo in giro per l’Italia, tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana.

“Quando ho deciso di lasciare casa ero già abbastanza grande, quindi non è stato così difficile. Lasciare la famiglia e gli amici significa uscire dalla tua zona di comfort, ma allo stesso tempo è un’opportunità enorme di crescita sia sportiva che di vita. Sono diventata più indipendente e molto adattabile. Ogni squadra, ogni città ti mette davanti a nuove sfide”.

Un percorso che l’ha portata lontano da Mondovì, ma che non ha mai cancellato il ricordo degli inizi.

“Più che mancanza, vedo il ‘volley di casa’ come una tappa importante. Mi ha fatto crescere, ma oggi guardo avanti e mi concentro sulle nuove sfide che sto affrontando. Ci sono state diverse persone che hanno avuto un’importanza speciale, ma mi sento di nominare Maurizio Venco. É stato un grande allenatore che ha puntato molto su noi giovani, ci ha fatte crescere non solo tecnicamente ma anche a livello mentale e caratteriale”.

Quest’anno Angelica veste la maglia dell’Aosta Cogne Volley. Per lei quindi si prospetta una nuova avventura in Valle d’Aosta, iniziata già nel migliore dei modi, con la vittoria del torneo organizzato dal Rivarolo Volley per il 60esimo anniversario della sua fondazione e quella del 1° Trofeo Città di Venaria.

“Le sensazioni sono molto positive, l’ambiente è accogliente e sereno e c’è tanta voglia di lavorare da parte di tutto lo staff e le compagne di squadra”.

Gli obiettivi? Chiari e ambiziosi.

“Punto a crescere personalmente, migliorando negli aspetti tecnici e mentali e a dare il massimo per aiutare le mie compagne di squadra. Dal punto di vista di squadra, crescere partita dopo partita, creare un gruppo unito dentro e fuori dal campo e dare sempre il massimo in ogni occasione, da questa base arriveranno anche gli obiettivi sportivi”.

Oggi Angelica è schiacciatrice, un ruolo che richiede concentrazione, solidità, reattività e freddezza nei momenti chiave.

“Mi piace attaccare, cercare soluzioni diverse in base al momento e al muro che ho davanti. Il mio stile di gioco è fatto di energia, voglia di lottare su ogni pallone e di mettermi sempre a disposizione del gruppo, cercando di essere una compagna su cui contare nei momenti difficili. Personalmente sto lavorando molto sulla ricezione e sulla gestione dell’errore”.

E se avesse potuto scegliere un altro ruolo: “Mi sarebbe piaciuto fare il palleggiatore. Essere la mente del gioco mi incuriosisce molto”.

Fuori dal campo, Angelica ha imparato a trovare il suo equilibrio tra sport e vita privata.

“Non è sempre facile, perché la pallavolo richiede tempo ed energie, ma con l’organizzazione e le persone giuste accanto a me ho trovato un buon equilibrio. Se devo ricaricare le energie, sto a casa, guardo la tv, mi riposo e studio, ma comunque non rinuncio ad un aperitivo o un caffè con qualche amico o compagna di squadra”.

E sul suo futuro: “Il sogno che inseguo è continuare a migliorarmi ogni giorno, senza accontentarmi. A livello personale, cerco di costruirmi un futuro sereno, fatto di equilibrio e di persone importanti al mio fianco”.