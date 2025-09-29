Francia, denunciato per falso Lecornu: "Non ha il Master come dice"

 / 

| 29 settembre 2025, 16:48

Francia, denunciato per falso Lecornu: &quot;Non ha il Master come dice&quot;

(Adnkronos) - Il premier francese Sébastien Lecornu è stato denunciato per aver detto di aver conseguito un Master senza aver superato il secondo anno di corso (come aveva scoperto Mediapart). La querela a opera del sindacato nazionale del personale pubblico dell'istruzione nazionale. E' stata indirizzata alla Commissione richiesta della Corte di giustizia della Repubblica, ha reso noto l'avvocato del sindacato, Vincent Brengarth.  

E' dal 2016 che Lecornu si presenta come titolare del diploma di Master sui siti pubblici come quello del ministero della difesa, quando era ministro, Linkedin, o sulla una sua presentazione per una conferenza accademica.  

