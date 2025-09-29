 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 29 settembre 2025, 18:05

Marche, Meloni “Vince Acquaroli, elettori hanno premiato il suo lavoro”

Marche, Meloni “Vince Acquaroli, elettori hanno premiato il suo lavoro”

ROMA (ITALPRESS) - "Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro". Così su X il premier Giorgia Meloni.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium