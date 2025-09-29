Mattarella “Con Toqaev preoccupazione per comportamenti unilaterali”

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) - "Abbiamo parlato dellasituazione internazionale con la preoccupazione di vedereaffiorare dei comportamenti di carattere unilaterale e con ricorsoalla forza militare, fenomeni che speravamo fossero ormai banditio perlomeno in regressione nella storia del mondo", ha dichiaratoil capo dello Stato dopo il colloquio avuto ad Astana conl'omologo del Kazakistan Toqaev. "Fenomeni che non solodistraggono dalle grandi sfide epocali che l'umanità ha di fronte,a cominciare da quella dell'ambiente, ma manifestano disinteresseper le vere attese delle popolazioni, che sono di pace, dibenessere, di crescita, di convivenza e serenità". (ITALPRESS).Foto: Ipa Agency